Два внедорожника, легковушка и мотоцикл столкнулись в центре Москвы

Авария с участием двух внедорожников, легковушки и мотоцикла произошла на 3-й улице Ямского Поля в центре Москвы. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в Telegram-канале «Москва 24».

— Гололедицы уже нет, а массовые аварии продолжаются. На 3-й улице Ямского Поля не разъехались сразу четверо: два внедорожника, легковушка и мотоцикл с люлькой, — говорится в публикации.

Предварительно, никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

13 марта массовая авария произошла на Северо-Восточной хорде в столице. Из-за ДТП образовалась пробка протяженностью почти четыре километра. Никто не пострадал.