Женщина погибла при столкновении поезда и автомобиля

В Воронежской области при столкновении поезда и автомобиля, как проинформировали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, погибла женщина.

Правоохранителями начата проверка.

ДТП, согласно информации, произошло в понедельник вечером. По факту гибели женщины в результате столкновения поезда и легкового авто проводится проверка.

Столкновение тепловоза с легковым автомобилем произошло на нерегулируемом ж/д переезде 60-го километра перегона станций Воробьевка-Бутурлиновка. В результате ЧП 43-летняя женщина, управлявшая машиной, от полученных травм скончалась на месте.

