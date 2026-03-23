Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на северо-западе МКАД

Автобус № 1124 и грузовик столкнулись на внешней стороне 72-го километра МКАД. По предварительным данным, пострадали восемь человек.

Об этом в понедельник, 23 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на городские экстренные службы.

— По предварительным данным, восемь пострадавших. Их осматривают медики, — говорится в материале.

Днем 23 марта произошла авария с участием двух внедорожников, легковушки и мотоцикла на 3-й улице Ямского Поля в центре Москвы. Никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

Прошедшей ночью произошло ДТП с участием нескольких автомобилей на внутренней стороне 52-го километра МКАД перед съездом 52а. В этот же день на внутренней стороне 101-го километра МКАД в районе съезда 102 также произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.