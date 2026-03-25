Двое пострадали в Неклиновском районе в ДТП с заносом

Ростовская область, 25 марта 2026, DON24.RU. В Неклиновском районе на 102-м км трассы «Новороссия» столкнулись два автомобиля. Водитель и пассажир одного из них пострадали. Об этом сообщает регуправление ГАИ в своих соцсетях.

Все произошло сегодня около 06:00.

«По предварительным данным, водитель ВАЗ-21113 не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд на правую по ходу движения обочину, в следствие чего произошел неконтролируемый занос автомобиля на полосу встречного движения», – пишет источник.

После этого транспорт врезался в движущийся во встречном направлении Opel Astra J. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир ВАЗ-21113.

Правоохранители установят все обстоятельства происшедшего.

