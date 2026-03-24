Иномарка сбила выходящую из трамвая девочку в Нижнем Новгороде

Водитель иномарки сбил девочку-подростка, выходящую из трамвая на проспекте Кирова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

ДТП случилось вечером 23 марта. 18-летний молодой человек за рулем Haval не предоставил преимущество движения пассажирке общественного транспорта, которая вышла из салона и начала переходить дорогу к остановке. В результате автомобилист сбил ее. 15-летняя девочка с телесным повреждениями была доставлена в НОДКБ.

