Иномарка сбила выходящую из трамвая девочку в Нижнем Новгороде
Водитель иномарки сбил девочку-подростка, выходящую из трамвая на проспекте Кирова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.
ДТП случилось вечером 23 марта. 18-летний молодой человек за рулем Haval не предоставил преимущество движения пассажирке общественного транспорта, которая вышла из салона и начала переходить дорогу к остановке. В результате автомобилист сбил ее. 15-летняя девочка с телесным повреждениями была доставлена в НОДКБ.
