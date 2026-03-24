В Москве легковой автомобиль сбил байкера на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Пересечение Пролетарского проспекта и улицы Москворечье», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер выезжает на перекресток, и в этот момент его сбивает легковая машина. От удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и падает на дорогу, при этом его вещи и детали от транспорта разлетаются по проезжей части. На записи также заметно, что после ДТП машина останавливается, а курьер садится на дорогу.

