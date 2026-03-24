В Приморье Porsche Cayenne Turbo врезался в Mitsubishi Pajero Mini
В Уссурийске 21 марта произошло столкновение Mitsubishi Pajero Mini и Porsche Cayenne Turbo.
По данным Госавтоинспекции, водитель «Паджерика» не смог быстро пересечь главную дорогу при выезде со второстепенной — иномарка влетела ему в бок.
Авария случилась в 17:00 на улице Уссурийской, 43. 27-летний водитель Mitsubishi Pajero Mini нарушил п. 13.9 ПДД: на перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю, движущемуся по главной.
Пострадавших нет.