В Краснодаре произошло ДТП с участием трамвая

В Краснодаре днем 24 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая. В районе пересечения улиц Каляева и Северной образовалась серьезная пробка, которая тянется в сторону улицы Красных Партизан.

Из-за аварии парализовано движение общественного транспорта. В МУП «ККТУ» сообщили, что в настоящее время стоят трамваи маршрутов № 3 и №7, троллейбусы № 4, а также автобусы № 52.

