Автобус с туристами сорвался на склоне в Андах

Девять погибших и десятки раненых в результате катастрофы в Перу.

Трагедия произошла в воскресенье, 22 марта, в центральной части Перу, недалеко от горы Раджунтай - популярного туристического направления. Маршрут считается востребованным среди путешественников, однако проходит по узким серпантинам на значительной высоте и требует повышенной осторожности при движении. Автобус, на борту которого находилось около 25 человек, включая любителей треккинга, гидов и обычных туристов, следовал к горному маршруту, когда внезапно потерял управление, съехал с дороги и перевернулся на склоне.

По данным перуанских властей, семь человек погибли на месте, ещё двое скончались позже в больницах. Пострадало не менее 15 пассажиров, некоторые из них получили тяжёлые травмы и были срочно доставлены в медицинские учреждения региона.

Спасательная операция осложнялась труднодоступной горной местностью. На место происшествия прибыли пожарные, полиция и несколько бригад медиков. Пострадавших эвакуировали с помощью как минимум четырёх машин скорой помощи, при этом наиболее тяжёлых пациентов направили в специализированные больницы.

Очевидцы и спасатели описывают место аварии как опасный участок дороги с резкими поворотами и практически нулевой видимостью. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать погодные условия - в регионе наблюдался туман, который часто осложняет движение по горным трассам. Однако официальное расследование причин ДТП продолжается.

Министерство здравоохранения Перу выразило соболезнования семьям погибших и заявило, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Власти также подтвердили, что продолжают координировать действия экстренных служб и контролируют состояние раненых.

Катастрофа вновь привлекла внимание к системной проблеме дорожной безопасности в стране. Горные дороги Перу считаются одними из самых опасных в регионе: узкие серпантины, резкие перепады высот и слабый контроль за транспортом регулярно приводят к трагедиям. По данным международных агентств, подобные аварии происходят здесь с пугающей регулярностью.

За последние годы горные дороги страны не раз становились местом катастроф: в 2025 году десятки человек погибли, когда пассажирский автобус сорвался в глубокое ущелье, а в других случаях транспорт падал в реки или переворачивался на крутых серпантинах. Каждый такой инцидент вновь напоминает о том, насколько опасными остаются маршруты, проходящие через труднодоступные районы Анд.

Эксперты указывают, что среди основных причин - превышение скорости, изношенная техника и человеческий фактор. В сочетании с опасным рельефом это превращает любую поездку по горным маршрутам в потенциальный риск.

Новая трагедия в Андах в очередной раз напоминает о цене, которую порой приходиться платить за путешествия по самым красивым и, казалось бы, популярным маршрутам. Ежегодно тысячи путешественников отправляются сюда за впечатлениями и захватывающими видами, однако путь к живописным уголкам Южной Америки по-прежнему может обернуться точкой невозврата, где любая ошибка или неблагоприятное стечение обстоятельств становится фатальным.