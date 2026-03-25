Несовершеннолетний мотоциклист попал в ДТП в Приморье

В Уссурийске 16-летний подросток попал в автоаварию, управляя мотоциклом, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Установлено, что парень разогнался до опасной скорости, но не справился с управлением, и возле дома № 10г на Новоникольском шоссе мотоцикл опрокинулся. Юному водителю диагностировали закрытый перелом левого плечевого сустава.

Транспортное средство оказалось не зарегистрировано в ГАИ. (Вероятно, родители сами купили большую «игрушку» сыну-подростку, не беспокоясь о том, что управление мотоциклом требует обучения в автошколе и получения водительского удостоверения, причём аттестоваться на управление мотоциклом, в отличие от мопеда, можно не раньше совершеннолетия).

Помимо протокола за отсутствие регистрации ТС (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ), административные материалы составлены за управление мотоциклом водителем без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), за отсутствие полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), также проводится административное расследование о нарушении Правил дорожного движения, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ). Сумма штрафов может превысить 24 тысячи рублей, а подростка-нарушителя поставят на профилактический учёт в органах по делам несовершеннолетних. Родителей вызывают на комиссию.

Проблему травматизма несовершеннолетних водителей обсуждали на недавней профильной конференции, организованной в приморской полиции. В 2025 году в регионе зарегистрировали боле 500 ДТП с участием водителей мопедов, мотоциклов и квадроциклов, и в каждой 12-й аварии такого рода фигурировал подросток в возрасте младше 16 лет (т. е. которому по закону нельзя легально управлять даже мопедом).

Для решения проблемы в Приморье уже ввели запрет на реализацию подросткам топлива на АЗС, он вступил в силу с 1 марта 2026 года. Если у работника автозаправочной станции возникнут подозрения, что покупателю уже есть 16 лет, он должен потребовать у него подтверждающий документ. Сейчас прорабатывается вопрос об ужесточении наказания за нарушение этого запрета должностными лицами.