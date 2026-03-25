Под Астраханью семилетний водитель квадроцикла врезался в забор

В Приволжском районе Астраханской области в селе Началово семилетний мальчик, управляя квадроциклом, наехал на забор. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным ведомства, юный водитель с травмами был доставлен в больницу. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В тот же день в селе Началово произошло еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего. 17-летний юноша, управляя мотоциклом, наехал на 40-летнего мужчину, который шел по тротуару. Пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован в медучреждение.