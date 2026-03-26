Полуторагодовалая девочка пострадала в ДТП с легковушкой на юге Волгограда

ДТП произошло в Кировском районе накануне. Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, 25 марта в 12.30 напротив дома 27 по ул.

Рославльской 22-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автомашиной «Шкода Октавия».

В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомобиля «Шкода», включая полуторагодовалую девочку, доставлены в медучреждение для оказания помощи. Наталья Дугина. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской облати.