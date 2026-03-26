Три человека пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей в Тюмени

Три человека пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей утром 25 марта.

Утром 25 марта в тюменской Зареке произошло массовое ДТП. По данным Госавтоинспекции, водитель Lada при выезде на дорогу не пропустил BMW.

От удара машину отбросило в столб, после чего по инерции ее вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Haval. В результате BMW отлетел на парковку, повредив еще два припаркованных автомобиля.

Травмы получили три человека. 53-летняя водитель Haval, 25-летний водитель BMW и его пассажир. Все пострадавшие доставлены в больницу – передает nashgorod.ru.