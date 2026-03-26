В ЛНР автобус "Москва-Стаханов" снес частный дом

В ЛНР четыре человека пострадали в результате аварии пассажирского автобуса "Москва-Стаханов", который врезался в частный дом в поселке Марковка.

Как сообщает пресс-служба правительства ЛНР, в больнице Старобельского района оказались четыре человека - двое пассажиров автобуса и жители дома: молодая мама и семилетний ребенок.

"Всем оказана медицинская по помощь, один из пострадавших госпитализирован в хирургическое отделение, еще одного направим в Луганскую республиканскую клиническую больницу для дообследования", - рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии.