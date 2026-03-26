В Бангладеш автобус с пассажирами свалился с паромного терминала в реку

Автобус с пассажирами свалился с паромного терминала и упал в реку в районе деревни Даулатдия в центральной части Бангладеш. Сейчас известно о по крайней мере 18 погибших.

При этом в салоне могли находиться до 40 человек. Обстоятельства трагедии уточняются.

— Автобус начал двигаться по направлению к реке после того, как у него сместился противооткатный упор, — передает издание Daily Star.

Индиец Сайед Рашид потерял сразу 18 членов семьи при столкновении автобуса с топливной автоцистерной недалеко от Медины в Саудовской Аравии. Мужчина в последний раз видел родственников 9 ноября 2025 года, когда провожал их в международном аэропорту Хайдарабада.

Другая смертельная авария произошла 3 ноября, когда автобус с примерно 70 пассажирами столкнулся с грузовиком в штате Телангана на юге Индии. Согласно последним данным, в ДТП погибли по меньшей мере 24 человека. Среди погибших — десятимесячный ребенок со своей матерью.

Правоохранители арестовали 81-летнюю автомобилистку, которая насмерть сбила 64-летнюю женщину на электросамокате. ДТП произошло вечером в районе улиц Кодселл-авеню и Годдард-стрит в Норт-Йорке на севере Торонто, Канада.