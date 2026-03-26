В Ростове автобус сбил пешехода

Сегодня, 26 марта, рано утром вблизи дома №24 на улице Каскадной водитель пассажирского автобуса, следующего по мапршруту №56, насмерть сбил пешехода, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

По ее информации, за рулем автобуса ПАЗ был 59-летний водитель. По предварительным данным, он допустил наезд на неустановленного пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.