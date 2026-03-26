В Оренбургском районе в ДТП пострадала 33-летняя женщина

Авария произошла сегодня, 26 марта, на автодороге «Оренбург — Илек». В результате столкновения двух автомобилей пострадала женщина, ее госпитализировали.

По данным полиции, 52-летний водитель автомобиля «Фольксваген», ехал со стороны Илека в Оренбург, при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2124», который ехал в попутном направлении.

После удара иномарка съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП.

В результате ДТП 33-летняя водитель отечественного авто получила травмы, ее госпитализировали в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.