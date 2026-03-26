В Яранском районе в ДТП с лесовозом пострадали две женщины

25 марта в 17:00 на 2-м километре автодороги «Яранск – Кикнур – граница с Нижегородской областью» произошла дорожная авария. По предварительным данным, 38-летний водитель грузового автомобиля МАЗ столкнулся с легковым автомобилем «Лада Икс Рей», за рулём которого находился 49-летний мужчина.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате ДТП травмы получили две пассажирки «Лады»: женщины 44 и 68 лет.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены точные причины и обстоятельства случившегося.