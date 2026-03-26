Автомобиль провалился в трещину на Байкале. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в иркутском поселке Большое Голоустное. Двое водителей решили проехать на внедорожниках по Байкалу, несмотря на действующий запрет на выезд. В результате одному авто удалось проскочить, а прямо под колесами второй машины разошелся лед, и она воткнулась в кромку.

«Сильно разошлась трещина, мужики потемну заезжали. Один проскочил, второй нет», — прокомментировал ситуацию автор видео. На снятой им записи видно, что передние колеса и бампер авто оказались в воде. «На выходные, если кто-то поедет, смотрите… Ее (трещину) просто сейчас затянет и все. Потом можно в нее прилипнуть, нормально причем так», — предупредил местных рыбаков мужчина.

В феврале сообщалось, что под лед Байкала наполовину провалился внедорожник с женщиной и ребенком внутри.