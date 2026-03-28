Легковой автомобиль вспыхнул на трассе после столкновения с автоцистерной

На Мурманском шоссе в Ленинградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автоцистерны. Авария случилась примерно в километре от развязки с КАД, где плотность движения традиционно высока. Подробности сообщает портал 78 | НОВОСТИ.

По предварительным данным, легковой кроссовер столкнулся с грузовиком, перевозившим, предположительно, топливо или иную жидкость. Удар пришёлся на переднюю часть легковушки, после чего началось возгорание.

Огонь быстро охватил всю легковую машину. На кадрах с места событий видно, как над трассой поднимается густой столб чёрного дыма, который заметен за несколько километров. Пламя не перекинулось на автоцистерну, что позволило избежать более масштабных последствий.

На место происшествия прибыли пожарные расчёты и сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших и точных обстоятельствах аварии пока не поступала. Движение на участке может быть затруднено.

Специалистам предстоит выяснить, что именно стало причиной столкновения и последующего возгорания. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, опрашивают возможных свидетелей. Данные о состоянии водителей и пассажиров уточняются.