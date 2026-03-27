В Кузбассе легковушка вылетела под поезд

Причиной происшествия, по предварительным данным, стал выезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора.

© Vse42.ru

Инцидент произошел сегодня около 15:00 по местному времени на регулируемом переезде между станциями Шерегеш и Кондома. Водитель легкового автомобиля выехал перед движущимся составом, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение с грузовым поездом.

Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.