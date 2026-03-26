В Крыму четыре человека пострадали в ДТП

Дорожная авария, в которой пострадали четыре человека, произошла сегодня днем в Первомайском районе полуострова. Об этом сообщает МВД Крыма.

По данным полиции, в 15:10 водитель Hyundai Sonata на трассе "Симферополь - Красноперекопск" в районе села Каштановка не справился с управлением и вылетел на обочину.

Иномарка, в салоне которой находились двое детей 10 и пяти лет и пассажир 26 лет, перевернулась.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 32-летний водитель иномарки и трое его пассажиров, включая детей. Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь.