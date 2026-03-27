Полицейский погиб во время погони за нарушителем в Приморье

В Приморском крае на 720-м километре трассы А-370 "Уссури" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб полицейский. Авария случилась во время преследования сотрудниками Госавтоинспекции нарушителя на мотоцикле, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Сообщается, что экипаж ДПС пытался остановить мотоциклиста, который проигнорировал требование правоохранителей. В ходе погони патрульный автомобиль столкнулся с грузовиком, после чего машину отбросило в дорожное ограждение.

В результате аварии один из полицейских получил смертельные травмы. Второй сотрудник ДПС, а также водитель мотоцикла были доставлены в медицинское учреждение.

Позже мотоциклиста задержали. 50-летний житель Владивостока, управлявший мотоциклом Suzuki Skywave-250, оказался нарушителем правил дорожного движения. В этом году его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Однако оба штрафа правонарушитель так и не оплатил. Кроме того выяснилось, что за 2024-2025 года он накопил 73 неоплаченных штрафа также за превышение скорости.

Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).