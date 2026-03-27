Четыре человека пострадали при столкновении иномарки и автобуса под Иркутском

На федеральной трассе в городской черте Усолья-Сибирского Иркутской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля.

Утром 27 марта на автодороге Р-255 "Сибирь" Toyota Corona Exiv выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом Yutong, направлявшимся из Саянска в Иркутск.

Известно, что в салоне автобуса находились 13 пассажиров, двое из них получили легкие травмы. Пострадали также водители обоих транспортных средств, один из них госпитализирован, рассказали в региональном управлении МВД.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожного инцидента. Прокуратура взяла проверку на контроль.