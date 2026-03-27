Американский кантри-певец Ронни Боуман попал в ДТП на мотоцикле

Американский кантри-певец Ронни Боуман разбился на мотоцикле, сообщает Daily Star.

«К сожалению, скончался любимый многими исполнитель кантри-музыки после трагической аварии на мотоцикле, в результате которой он получил травмы и был доставлен в больницу», — говорится в материале.

Отмечается, что ДТП произошло 22 марта в штате Теннесси.

Ранее стало известно, что актёр театра и кино заслуженный артист России Пётр Складчиков ушёл из жизни в возрасте 75 лет.

15 марта в возрасте 68 лет умер заслуженный артист России Владимир Ершов.