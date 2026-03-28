В Бурятии в массовом ДТП погиб мужчина

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Прибайкальском районе Бурятии, передает пресс-служба МВД республики.

Авария произошла утром 28 марта на трассе, в трех километрах от села Кома. По предварительной информации, 37-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Ipsum не справился с управлением и допустил наезд на остановившийся кроссовер Suzuki Grand Vitara. Находившийся рядом с Suzuki 55-летний мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте.

После этого на стоящие транспортные средства наехал автомобиль УАЗ под управлениям 61-летнего водителя. Однако и на этом серия происшествий не закончилась. Во время оформления ДТП прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции в патрульный автомобиль врезался маршрутный автобус. В итоге транспортные средства получили повреждения, пострадавших среди людей нет.

По факту случившегося полицейские проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.