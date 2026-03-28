ДТП с несколькими автомобилями произошло на внешней стороне 4-го километра МКАД

На внешней стороне 4-го километра МКАД в районе съезда №4 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили в Департаменте транспорта города Москвы.

На месте аварии работают городские оперативные службы, уточняются обстоятельства происшествия и сведения о пострадавших.

Движение в этом районе затруднено, водителям рекомендуют выбирать альтернативные пути объезда, передает Telegram-канал.

Ранее на внутренней стороне 101-го километра МКАД в районе съезда 102 также произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Кроме того, 21 марта несколько машин столкнулись на 2-м километре МКАД. В связи с затруднениями движения водителей призывали искать пути объезда.