Porsche Cayenne врезался в столб на западе Москвы

Автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого был 29-летний Магомед А., врезался в столб на западе Москвы. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

По данным канала, инцидент произошел в ночь на субботу, 28 марта, на улице Коштоянца.

Porsche вылетел на перекрёсток, когда уже горел жёлтый свет, и водитель, не успев развернуться, вначале проехал по бордюру, а после врезался в столб.

Журналисты заметили, что, что автолюбитель не только остался жив после аварии, но и не получил серьезных ранений.

Очевидцы уточнили, что удар пришелся не в водительскую дверь, а в заднюю с той же стороны, и системы безопасности предотвратили серьёзные травмы водителя.

Ранее сообщалось, что Porsche столкнулся с каретой скорой помощи на Хорошевском шоссе в Москве. В аварии пострадал один человек.