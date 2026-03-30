Водитель наехал на 8-летнего ребенка в Москве

В Москве водитель на автомобиле наехал на школьника. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

© Газета.Ru

«Инцидент произошел на улице Булатниковская. Мальчика госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняются», – говорится в публикации.

По данным канала, прокуратура Южного Административного округа уже проводит проверку по факту произошедшего и контролирует ее ход и результаты.

До этого автомобиль въехал в толпу пешеходов в британском городе Дерби. Инцидент произошел на улице Фрайар Гейт в центре города 28 марта около 21:30 по местному времени (29 марта в 00:30 мск). 30-летний мужчина за рулем черного Suzuki Swift совершил наезд на нескольких человек. Некоторые пострадавшие получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Как пишет газета The Mirror со ссылкой на слова очевидцев, после случившегося на дороге и тротуаре лежало множество человек в крови. Водитель был задержан на месте происшествия. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

Ранее в результате ДТП с поездом в Рязанской области не выжили два человека.