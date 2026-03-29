В Британии автомобиль наехал на толпу пешеходов

В центре британского города Дерби машина наехала на пешеходов. В результате инцидента семь человек получили травмы и были госпитализированы.

По свидетельствам очевидцев, после наезда по всей улице лежали раненые.

"Это было ужасно, - передает их слова британская пресса. - Люди в крови были повсюду".

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но позднее был задержан полицией. Нападение совершил тридцатилетний уроженец Индии. Ему вменяется покушение на убийство, сознательное нанесение тяжких телесных повреждений и неосторожное вождение. Правоохранительные органы изучают все возможные версии и мотивы атаки.

Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и передавать полиции любую информацию.