В Британии автомобиль наехал на толпу пешеходов
В центре британского города Дерби машина наехала на пешеходов. В результате инцидента семь человек получили травмы и были госпитализированы.
По свидетельствам очевидцев, после наезда по всей улице лежали раненые.
"Это было ужасно, - передает их слова британская пресса. - Люди в крови были повсюду".
Подозреваемый скрылся с места происшествия, но позднее был задержан полицией. Нападение совершил тридцатилетний уроженец Индии. Ему вменяется покушение на убийство, сознательное нанесение тяжких телесных повреждений и неосторожное вождение. Правоохранительные органы изучают все возможные версии и мотивы атаки.
Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и передавать полиции любую информацию.