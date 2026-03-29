Два человека погибли после столкновения поезда и легковушки в Рязанской области

В результате столкновения поезда и легковушки в Рязанской области погибли два человека. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 29 марта на железнодорожном переезде 281 км пикет 4 перегона «Милославское — Спасское» Юго-Восточной железной дороги.

— Пассажирский поезд № 46 сообщением «Тамбов — Москва» столкнулся с легковым автомобилем Рено Дастер. Причиной произошедшего явилось нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения и выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

