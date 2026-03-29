В ДТП с пятью автомобилями в Дагестане погиб мужчина

Авария с участием пяти автомобилей произошла в Дагестане на федеральной трассе «Кавказ», сообщает пресс-служба МВД республики.

По информации пресс-службы МВД республики, ДТП случилось в воскресенье около 11 часов утра в Карабудахкентском районе, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, водитель LADA Granta, житель Дербентского района, выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя другими автомобилями: LADA Kalina, LADA Priora и двумя LADA Vesta. В результате аварии погиб 72-летний водитель LADA Priora, житель Ставрополя.

Отмечается, что мужчина скончался на месте от полученных тяжелых травм.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с пассажирами столкнулся в воскресенье на трассе М-5 в Челябинской области с грузовым автомобилем, погиб водитель микроавтобуса, пострадали трое пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при столкновении автобуса и грузовика на МКАД пострадали восемь человек.