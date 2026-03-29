Три человека погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Ростовской области

Три человека погибли и один пострадал в аварии с участием «КамАЗа» и двух легковушек в Кагальницком районе Ростовской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось вечером в воскресенье на 29-м километре трассы «Ростов — Ставрополь». По предварительным данным, водитель Skoda Octavia выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с «КамАЗом», а затем — с Toyota Camry, двигавшейся в попутном направлении.

«В результате ДТП водитель 1987 года рождения и пассажиры 1988 и 2022 годов рождения, находившиеся в автомобиле Skoda, скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи», — сообщили в ГАИ.

Водитель грузовика госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.