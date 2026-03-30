В Татарстане Lexus с людьми загорелся после тарана нескольких авто

В Татарстане иномарка с людьми загорелась в момент массовой аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Хозяин «Лексуса» не рассчитал скорость, проигнорировал знак «Движение направо» и влетел в бетонное ограждение. От удара машина перевернулась и задела пять припаркованных авто. Точнее, ударила ВАЗ, который ударил «Хонду», которая ударила «Тойоту», которая ударила «Ладу», которая ударила «Киа», – говорится в публикации.

По данным канала, в момент ДТП Lexus загорелся, правоохранители, которые уже были на месте аварии, принялись ликвидировать возгорание. В результате произошедшего водитель и пассажиры Lexus получили травмы, несовместимые с жизнью. По словам очевидцев, иномарка ехала со скоростью 180 км/ч.

На опубликованных в сети кадрах видно, что припаркованные автомобили получили повреждения: у машин разбиты капоты, бамперы, стекла, а их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что в момент аварии Lexus перевернулся.

