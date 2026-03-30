В Волгограде молодой водитель иномарки пострадал в ДТП

Авария случилась 29 марта в Дзержинском районе.

© Волгоградская правда

По данным регионального ГУ МВД, 19-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» нарушил требования дорожной разметки и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ, водитель которого в этот момент начал выполнять поворот налево.

ДТП произошло около 10.45 напротив дома №14Д по улице Космонавтов.

В результате происшествия водитель «Митсубиси» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия уточняются.

Еще одна авария произошла в Дзержинске Нижегородской области, где водитель столкнулся с 17-летним самокатчиком, сообщает pravda-nn.ru.