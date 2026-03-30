В Пекине уличный бульдозер въехал в торговую зону рынка
Как сообщает китайская пресса, происшествие случилось на одном из главных рынков города — Даханьцзи. Палатки были раздавлены, словно бумага. На видеозаписях видно, как люди испуганно бросаются к бульдозеру, стараясь остановить водителя.
По сведениям СМИ, есть погибшие. Уточненные данные об уровне повреждений и числе пострадавших пока отсутствуют.
Причины инцидента устанавливаются ведомственными лицами.