Двое маленьких детей пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде

Двое детей пострадали в ДТП в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД России.

Происшествие случилось в 18:43, 27 марта, на улице Веденяпина, 4. 45-летгний водитель «Тойоты» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Рено».

В результате ДТП пострадали юные пассажиры второй иномарки: годовалая и новорожденная девочки. Обе получила травмы головы, а малышка постарше — еще и ушиб грудной клетки. Их осмотрели медики и отпустили домой.

Ранее сообщалось, что водитель без прав погиб в ДТП с «перевертышем» в Нижегородской области.

