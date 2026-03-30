Массовое ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 80 км МКАД (перед съездом №79) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого ребенок пострадал в жестком ДТП в Ингушетии. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автобус на скорости врезается в автомобиль, который отлетает и начинает вращаться. На записи также заметно, что в момент столкновения детали от машин разлетелись по проезжей части. Автобус и легковой автомобиль получили серьезные повреждения. В результате произошедшего водительница легковой машины получила травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, девять человек, в том числе ребенок, пострадали.