Пьяный водитель в Глазове сбил ночью пешехода на тротуаре

Глазов. Удмуртия. В Глазове пьяный водитель сбил пешехода на тротуаре. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

© ИА «Сусанин»

Инцидент произошёл 29 марта около 22:40 напротив дома №8 по ул. Короленко.

26-летний водитель автомобиля «Лада Приора», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, съехал с дороги и на тротуаре сбил пешехода — 19-летнего парня. В результате ДТП пешеход получил травмы.

В отношении нарушителя составлены административные материалы, в том числе по факту нетрезвого вождения, управления не зарегистрированным транспортным средством, отсутствия полиса ОСАГО. Автомобиль задержали и поместили на спецстоянку.