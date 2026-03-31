Подросток на самокате пострадал в ДТП в Дзержинске

17-летний подросток на самокате пострадал в ДТП, которое случилось в Дзержинске 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

© В городе N

Авария произошла на улице Гагарина около 9:00. Подросток на электросамокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись, и попал под колеса автомобиля «Лада» под управление 51-летнего мужчины.

Подросток получил травмы. Дальнейшие обстоятельства выясняются.

Самые интересные и срочные новости читайте у нас в Telegram и MAX