Умер один из пострадавших в ДТП с бензовозом в регионе РФ

Пострадавший в ДТП с бензовозом в Ростовской области мужчина, который находился в тяжелом состоянии, скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона в понедельник.

В ведомстве уточнили, что мужчину не удалось спасти – его травмы были слишком тяжелые. Помимо этого, в Минздраве отметили, что еще один пострадавший готовится к выписке, а другого пострадавшего уже выписали из больницы.

Напомним, что серьезное ДТП произошло 21 марта на автодороге Ростов-Таганрог. Там столкнулись бензовоз и четыре легковых автомобиля, бензовоз загорелся.

Сообщалось, что в ДТП погибли три человека, еще трое пострадали. По факту инцидента следователи СК возбудили уголовное дело.