Во Владивостоке произошло ДТП с участием пяти автомобилей

В столице Приморья в районе улицы Гоголя произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу пяти автомобилей. Пострадавших при этом не было, сообщает УМВД региона.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что 39-летний водитель автомобиля Toyota Harrier, двигаясь со стороны улицы Гоголя в направлении остановки общественного транспорта "Фуникулер", совершил столкновение с Subaru Impreza, Toyota Prius и JAC. После удара JAC по инерции отбросило на Mazda. Все автомобили получили механические повреждения.

На место крупного ДТП также оперативно прибыли медики, однако за помощью никто не обратился.

Водитель Toyota Harrier, действия которого спровоцировали массовую аварию, направлен на медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения.