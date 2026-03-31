На трассе в Кузнецке столкнулись легковушка и грузовик, пострадал мужчина
Пенза, 31 марта – PenzaNews. Автомобиль «Lada Granta» и грузовик «Sitrak» с полуприцепом столкнулись на 751 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Кузнецка Пензенской области, пострадал водитель легковушки.
Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло вечером 30 марта, за рулем легкового автомобиля находился мужчина 1993 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1981 года рождения.
«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Granta» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.