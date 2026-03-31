В Якутии грузовик провалился под лед

В Якутии автомобиль, перевозивший 30 тонн груза, провалился под лед озера. Об этом сообщает министерство экологии Якутии.

© Газета.Ru

«Утром поступила информация от ЕДДС Среднеколымского улуса: 28 марта 2026 года примерно в 37 км от города Среднеколымск по направлению к селу Аргахтах на озере Хатыннах провалилась под лед грузовая автомашина FAW J6», – говорится в публикации.

Грузовик ехал из Чукотского автономного округа со строительными материалами общей массой в 30 тонн. В результате произошедшего водитель не пострадал. По предварительной информации, автомобилист решил поехать через озеро, несмотря на наличие проложенной дороги, огибающей водоем.

