В Пензе подросток на мотоцикле врезался в здание
Пенза, 31 марта – PenzaNews. Подросток на мотоцикле врезался в здание в Октябрьском районе Пензы.
Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на улице Ударной в минувший понедельник, 30 марта.
«В результате происшествия водитель мотоцикла [подросток 2011 года рождения] получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.