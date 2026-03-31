Вице-губернатор российского региона попал в ДТП

В Саратове в ночь на 31 марта произошло ДТП — Chery Tiggo врезался в пустой припаркованный Ford Focus. Позже стало известно, что в салоне китайского джипа находился вице-губернатор Саратовской области Михаил Исаев, пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

© страница Михаила Исаева во ВКонтакте

По предварительным данным, чиновник не справился с управлением.

На место ЧП прибыли специалисты экстренных служб. Медики осмотрели пострадавшего и госпитализировали его в состоянии средней степени тяжести.

В региональном ГУ МВД уточнили, что 52-летний водитель допустил наезд на припаркованный автомобиль напротив дома 9 по ул. Исаева.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В областном Минздраве пояснили, что водитель находится в одном из лечебных учреждений города Саратова, ему оказывается необходимая помощь.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пока не высказался об инциденте, заметили журналисты.