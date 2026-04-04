Водитель каршеринга сбил двух девочек на пешеходном переходе в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель каршеринга на автомобиле Exeed сбил двух девочек на регулируемом пешеходном переходе, одна из них скончалась в больнице, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП с участием каршерингового автомобиля произошло в пятницу в Красногвардейском районе Петербурга. По информации ведомства, 20-летний водитель за рулем автомобиля Exeed совершил наезд на двух несовершеннолетних, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, передает РИА «Новости».

В результате происшествия обе девочки были госпитализированы. В сообщении уточняется, что им было шесть и семь лет. Позднее в полицию поступила телефонограмма о том, что младшая из пострадавших скончалась от полученных травм в медицинском учреждении. Вторая девочка находится в состоянии средней степени тяжести.

В данный момент по факту происшествия проводится проверка. В правоохранительных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному ДТП.

