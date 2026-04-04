Пьяная женщина-водитель сбила четырех подростков в Братске

В городе Братске Иркутской области водитель легкового автомобиля совершила наезд на группу подростков, переходивших дорогу. Инцидент произошел на улице Вокзальной.

© Московский Комсомолец

По предварительной информации, за рулем находилась 45-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Она управляла автомобилем Toyota Sprinter и сбила молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия медицинская помощь понадобилась всем четверым пострадавшим. Двоих подростков госпитализировали.

В надзорном ведомстве уточнили, что проверка по факту ДТП взята на контроль, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.