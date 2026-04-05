В Хабаровском крае в ДТП погиб водитель без прав

В городе Советская Гавань произошло ДТП, в результате которого погиб водитель иномарки. У него не было водительских прав, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края.

Инцидент произошел вечером 4 апреля в районе улицы 15 Погибших Партизан. Водитель Toyota Spacio съехал в кювет и врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП погиб водитель - местный житель 1977 года рождения. Он скончался до приезда кареты скорой.

Уточняется, у мужчины не было прав на управление автомобилем, за что он неоднократно привлекался к административной ответственности. Во время аварии он не был пристегнут ремнями безопасности.