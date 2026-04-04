Водитель каршеринга устроил ДТП с детьми в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан 20-летний водитель каршерингового автомобиля Exeed, который сбил двух девочек шестого и седьмого лет на пешеходном переходе в Красногвардейском районе. Одна из пострадавших впоследствии скончалась в больнице, вторая получила травмы средней тяжести.

Инцидент произошёл на регулируемом переходе, где дети переходили дорогу по правилам. По данным пресс-службы главка МВД по Санкт-Петербургу, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Правоохранительные органы продолжают расследование.